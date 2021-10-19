  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2021 12:04

《魚缸博客》內地零售數據好過預期，糧油股中糧家佳康可吼入

　　《魚缸博客》博客有時都鍾意同大家搜羅唔同板塊有咩係值得留意嘅，今日就同大家睇吓少
睇啲嘅糧油板塊當中嘅中糧家佳康（０１６１０）。
　　中糧家佳康其實算係藍籌萬州國際（００２８８）同行，都係做豬肉生意，主營生產生豬以
及新鮮豬肉，兩者佔整體產品收入接近七成。中糧家佳康每個月都會公布銷量，最新就公布咗９
月份新鮮豬肉銷量達到１﹒６４萬噸，按月計係今年以來最高；而７至９月合計銷量達４﹒５９
萬噸，按年升八成。
　　另外，內地最新公布第三季ＧＤＰ增長只有４﹒９％，比預期嘅５﹒２％為少，但係當中９
月社會消費品零售總額就增加咗４﹒４％，好過市場預期嘅增加３﹒３％，仲比上個月加快咗１
﹒９％，另外首三季全國居民人均可支配收入都增長咗９﹒７％。數據反映零售銷售喺經濟恢復
下逐步回勇，餐飲企業亦會得益，豬肉既係餐飲原材料，亦係日常消費品之一，相信銷量亦都會
隨著零售行業改善而增加。
　　價位方面，中糧家佳康今個月初開始落鑊，７號當日更加係升一成三，近兩日股價已經升破
３銀，ＲＳＩ１４去到７３，稍為有超買情況，所以博客建議回返少少到十天線２﹒８銀水平可
以吼入，
連續兩日收穿２﹒６銀就要走走先！


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS19/10/2021
【FOCUS】蘋果晶片放驚嚇　龍頭過氣皆可能
財經熱話19/10/2021
《午市前瞻》市場或已消化監管負面消息 26500點料遇阻力
財經熱話19/10/2021
《大行的祝福》瑞信大摩大和齊唱好　申洲飆半成冠藍籌
中國故事19/10/2021
【決心開放】中國申請加入CPTPP　前路漫漫挑戰多
財經熱話19/10/2021
【虛幣世界】比特幣ETF最快將於今日上市，比特幣貼近歷史新高　
開市Good Morning19/10/2021
溫鋼城：吉利增持極氪屬意料之內　企穩50天線後上望27元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金