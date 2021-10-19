《魚缸博客》內地零售數據好過預期，糧油股中糧家佳康可吼入

《魚缸博客》博客有時都鍾意同大家搜羅唔同板塊有咩係值得留意嘅，今日就同大家睇吓少

睇啲嘅糧油板塊當中嘅中糧家佳康（０１６１０）。

中糧家佳康其實算係藍籌萬州國際（００２８８）同行，都係做豬肉生意，主營生產生豬以

及新鮮豬肉，兩者佔整體產品收入接近七成。中糧家佳康每個月都會公布銷量，最新就公布咗９

月份新鮮豬肉銷量達到１﹒６４萬噸，按月計係今年以來最高；而７至９月合計銷量達４﹒５９

萬噸，按年升八成。

另外，內地最新公布第三季ＧＤＰ增長只有４﹒９％，比預期嘅５﹒２％為少，但係當中９

月社會消費品零售總額就增加咗４﹒４％，好過市場預期嘅增加３﹒３％，仲比上個月加快咗１

﹒９％，另外首三季全國居民人均可支配收入都增長咗９﹒７％。數據反映零售銷售喺經濟恢復

下逐步回勇，餐飲企業亦會得益，豬肉既係餐飲原材料，亦係日常消費品之一，相信銷量亦都會

隨著零售行業改善而增加。

價位方面，中糧家佳康今個月初開始落鑊，７號當日更加係升一成三，近兩日股價已經升破

３銀，ＲＳＩ１４去到７３，稍為有超買情況，所以博客建議回返少少到十天線２﹒８銀水平可

以吼入，

連續兩日收穿２﹒６銀就要走走先！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

