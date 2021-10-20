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即市新聞

20/10/2021 09:00

《傳聞共賞》內地煤炭產能增加；京東力爭市場份額

《傳聞共賞》　　上海石化布局新材料；京東力爭市場份額
　　　　　　　　內地煤炭產能增加；資金轉炒白銀

《昔日傳聞》　　恒大（０３３３３）成功轉售恒大．睿峰，合夥股東接餘貨
　　　　　　　　波司登單價續升；中國食品拓高端咖啡產品
　　　　　　　　東方電氣發電裝備產量增；基金低吸資源股對沖通脹
　　　　　　　　審批需時較預期長，圓幣錢包年內獲發牌料無望
　　　　　　　　海上風電陸續招標；券商加緊備戰北交所
　　　　　　　　車企產銷將增加；汽車玻璃需求續增
　　　　　　　　金融機構重新部署，中資趁平租國金２期
　　　　　　　　水泥庫存降價格續升；江銅物色礦山投資機會
　　　　　　　　廣汽續推新車；華潤電力再生能源比重增
　　　　　　　　風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升
　　　　　　　　內地餐飲業穩步復甦；鋰材料價格升勢未止
　　　　　　　　全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）
　　　　　　　　內地鋼材漲價壓力難消；集裝箱新船需求增
　　　　　　　　中國房產資金加速投股市；５Ｇ用戶增長加快
　　　　　　　　進口下降有利豬價企穩；全球光纖光纜需求續增
　　　　　　　　阿里巴巴（０９９８８）淡友冚倉；中國基金產品反應佳
　　　　　　　　內地樓盤銷售續放慢；環球銀行股息差有改善
　　　　　　　　內需股成為基金減磅對象；上石化碳纖維項目投產
　　　　　　　　油田服務景氣向好；資金流入基建股
　　　　　　　　國慶假後水泥漲價，電腦換機潮利聯想（００９９２）
　　　　　　　　心連心化肥（０１８６６）產量續增，內地電企毛利添壓
　　　　　　　　全球ＬＮＧ運輸業大旺，航運運費續回落
　　　　　　　　內地造船訂單倍增，缺電下加力發展核電利中廣核電力
　　　　　　　　外資續減持阿里，濰柴動力（０２３３８）走弱有因

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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