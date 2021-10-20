《傳聞共賞》內地煤炭產能增加；京東力爭市場份額

《傳聞共賞》 上海石化布局新材料；京東力爭市場份額

內地煤炭產能增加；資金轉炒白銀



《昔日傳聞》 恒大（０３３３３）成功轉售恒大．睿峰，合夥股東接餘貨

波司登單價續升；中國食品拓高端咖啡產品

東方電氣發電裝備產量增；基金低吸資源股對沖通脹

審批需時較預期長，圓幣錢包年內獲發牌料無望

海上風電陸續招標；券商加緊備戰北交所

車企產銷將增加；汽車玻璃需求續增

金融機構重新部署，中資趁平租國金２期

水泥庫存降價格續升；江銅物色礦山投資機會

廣汽續推新車；華潤電力再生能源比重增

風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升

內地餐飲業穩步復甦；鋰材料價格升勢未止

全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）

內地鋼材漲價壓力難消；集裝箱新船需求增

中國房產資金加速投股市；５Ｇ用戶增長加快

進口下降有利豬價企穩；全球光纖光纜需求續增

阿里巴巴（０９９８８）淡友冚倉；中國基金產品反應佳

內地樓盤銷售續放慢；環球銀行股息差有改善

內需股成為基金減磅對象；上石化碳纖維項目投產

油田服務景氣向好；資金流入基建股

國慶假後水泥漲價，電腦換機潮利聯想（００９９２）

心連心化肥（０１８６６）產量續增，內地電企毛利添壓

全球ＬＮＧ運輸業大旺，航運運費續回落

內地造船訂單倍增，缺電下加力發展核電利中廣核電力

外資續減持阿里，濰柴動力（０２３３８）走弱有因



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

