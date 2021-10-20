《傳聞》內地煤炭產能增加；資金轉炒白銀

《傳聞》市場消息稱，內地全力確保能源供應穩定，煤炭產量顯著增加，有助紓解能源供應

緊張，短期煤炭股將有回吐。中國神華（０１０８８）昨日（１９日）逆市下跌２﹒５％。

另有消息稱，貴金屬市場之中，銀價表現較為落後，近日資金開始轉炒白銀跡象。中國白銀

（００８１５）在０﹒５５至０﹒５７元可投機性買入，止蝕位為０﹒５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

