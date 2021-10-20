《魚缸博客》博資金轉炒二線科技股，阿里健康１２銀下再吼！

《魚缸博客》博客今日推薦大家短炒科技股，大家可留意阿里健康（００２４１）！

科技股跌咗近半年，至近期先反彈。當中阿里系就跌得最誇張，除食正神州監管問題風眼外

，主要就係有傳馬雲早前嘅言行令阿爺唔高興。不過最新根據《南華早報》報道，阿里創辦人馬

雲往西班牙是進行與農業市場環境相關嘅技術考察。此前，市場盛傳馬雲被「禁止出境」，是次

現身打破了市場疑慮。所以，見今日阿里系齊齊飛天。

阿里巴巴（０９９８８）就已經由低位夾高過兩次，短線已經無再追嘅值博率，等跌再吸納

好過。不過阿里健康就剛剛開車，大家可以短期炒番氣氛短期轉好同夠殘，同博資金轉去炒二線

科技股。

大摩近期發表報告，話公司受惠於處方藥外流和網上處方藥銷售放寬嘅趨勢，線上醫藥電商

平台將持續大幅增長，而公司背靠母公司阿里巴巴嘅龐大客戶群，長遠估計互聯網醫療服務可能

與醫藥電商產生顯著協同效應。

另外，市場目前９成分析師予公司買入或增持評級，平均目標價約２３﹒９銀，潛在回報有

逾一倍。

再講，依家先買止蝕位亦非常明顯，如果跌穿１０銀就立即走佬。博客建議大家待１２銀以

下再慢慢買，目標望住１５銀先！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

