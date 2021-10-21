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21/10/2021 09:01

《傳聞》ＬＮＧ運輸船舶需求增；歐美基金續加倉Ａ股

　　《傳聞》國際能源供應緊張，據聞帶動全球ＬＮＧ運輸船舶需求急增、運費勁升，消息對中
遠海能（０１１３８）業務有利，可在３﹒６至３﹒８元水平低吸。
　　第四季中國可能推出穩增長的政策措施，包括下調銀行存款準備金率，據悉歐美基金進一步
加倉Ａ股，上証綜指隨時向上突破，現水平的安碩Ａ５０中國（０２８２３）可低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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