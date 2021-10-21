《傳聞》ＬＮＧ儲存運輸裝備銷售升；內地家電新一輪漲價

《傳聞》市場消息稱，內地清潔能源政策帶動下，ＬＮＧ儲存與運輸裝備銷售持續上升，中

集安瑞科（０３８９９）業務將受惠，１０元附近可吸納。

銅、鐵、鋁等貴金屬價格大升，據聞近月內地家電行業出現新一輪漲價潮，涉及空調、洗衣

機、冰箱等家電，海信家電（００９２１）昨上升５％，短期反彈阻力為９元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

