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即市新聞

21/10/2021 09:01

《傳聞》ＬＮＧ儲存運輸裝備銷售升；內地家電新一輪漲價

　　《傳聞》市場消息稱，內地清潔能源政策帶動下，ＬＮＧ儲存與運輸裝備銷售持續上升，中
集安瑞科（０３８９９）業務將受惠，１０元附近可吸納。
　　銅、鐵、鋁等貴金屬價格大升，據聞近月內地家電行業出現新一輪漲價潮，涉及空調、洗衣
機、冰箱等家電，海信家電（００９２１）昨上升５％，短期反彈阻力為９元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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