《魚缸博客》大行唱好，北水買貨，申州（２３１３）有運行

《魚缸博客》秋意漸濃，遠上京城更加喺今個禮拜跌到零度，唔少紡織服裝股落鑊炒熱，博

客今日就睇吓隻申州（２３１３）。

申洲係內地針織製造商，生產基地主要位於東南亞，客仔就包括Ｎｉｋｅ同Ａｄｉｄａｓ等

等。申洲８月公布中期業績，純利按年跌一成一，主要係受兩地疫情影響，但係公司就照派中期

息每股１﹒０６元，按年仲多一成八。

今個禮拜申州就接連得到多間大行唱好，其中瑞信就話申洲旗下越南工廠設備使用率持續復

甦，服裝及布料部門設備使用率已各自回復八成及九成，預計１１月設備使用率就可以回復正常

，更加係好過同業，瑞信將申洲評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由１６７元升至

１８８元。

價位方面，禮拜二受多間大行睇好嘅申州當日飆高５％，日線圖上亦拉高十天線逐步逼近廿

天線，如果聽日繼續維持現水平甚或上破，就會形成十天線上穿廿天線交叉利好訊號。另外，禮

拜一嘅最大淨買入券商為深市北水，淨買成交超過２１００萬銀，到禮拜二升５％至今都未見深

市北水大手沽貨，到噚日就輪到滬市北水淨買成交超過７００銀成為最大淨買券商，反映整體北

水都睇好申州。博客建議１６８銀以上可以吼入，短線保守上睇９月高位１７６銀水平，如果

１７６銀繼續有支持向上，就有機會再試上１８０銀水平，不過兩日收穿１６７銀就要走先喇！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

