《傳聞共賞》油麻地酒店全幢外資基金洽至尾聲，中移動回Ａ好事近

《傳聞共賞》 油麻地ＣＡＳＡ酒店全幢，外資基金６﹒５億洽至尾聲
中移動回Ａ好事近；光纖產品價格上升
水泥需求不若預期；內地餐飲業放慢擴張步伐
《昔日傳聞》 大劉甘比放售山頂豪宅，呎價近１４萬挑戰新高
恒大汽車（００７０８）擬引戰投，未有進展
ＬＮＧ運輸船舶需求增；歐美基金續加倉Ａ股
ＬＮＧ儲存運輸裝備銷售升；內地家電新一輪漲價
上海石化布局新材料；京東力爭市場份額
內地煤炭產能增加；資金轉炒白銀
恒大（０３３３３）成功轉售恒大．睿峰，合夥股東接餘貨
波司登單價續升；中國食品拓高端咖啡產品
東方電氣發電裝備產量增；基金低吸資源股對沖通脹
審批需時較預期長，圓幣錢包年內獲發牌料無望
海上風電陸續招標；券商加緊備戰北交所
車企產銷將增加；汽車玻璃需求續增
金融機構重新部署，中資趁平租國金２期
水泥庫存降價格續升；江銅物色礦山投資機會
廣汽續推新車；華潤電力再生能源比重增
風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升
內地餐飲業穩步復甦；鋰材料價格升勢未止
全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）
內地鋼材漲價壓力難消；集裝箱新船需求增
中國房產資金加速投股市；５Ｇ用戶增長加快
進口下降有利豬價企穩；全球光纖光纜需求續增
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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