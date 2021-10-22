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即市新聞

22/10/2021 09:00

《傳聞共賞》油麻地酒店全幢外資基金洽至尾聲，中移動回Ａ好事近

《傳聞共賞》　　油麻地ＣＡＳＡ酒店全幢，外資基金６﹒５億洽至尾聲
　　　　　　　　中移動回Ａ好事近；光纖產品價格上升
　　　　　　　　水泥需求不若預期；內地餐飲業放慢擴張步伐

《昔日傳聞》　　大劉甘比放售山頂豪宅，呎價近１４萬挑戰新高
　　　　　　　　恒大汽車（００７０８）擬引戰投，未有進展
　　　　　　　　ＬＮＧ運輸船舶需求增；歐美基金續加倉Ａ股
　　　　　　　　ＬＮＧ儲存運輸裝備銷售升；內地家電新一輪漲價
　　　　　　　　上海石化布局新材料；京東力爭市場份額
　　　　　　　　內地煤炭產能增加；資金轉炒白銀
　　　　　　　　恒大（０３３３３）成功轉售恒大．睿峰，合夥股東接餘貨
　　　　　　　　波司登單價續升；中國食品拓高端咖啡產品
　　　　　　　　東方電氣發電裝備產量增；基金低吸資源股對沖通脹
　　　　　　　　審批需時較預期長，圓幣錢包年內獲發牌料無望
　　　　　　　　海上風電陸續招標；券商加緊備戰北交所
　　　　　　　　車企產銷將增加；汽車玻璃需求續增
　　　　　　　　金融機構重新部署，中資趁平租國金２期
　　　　　　　　水泥庫存降價格續升；江銅物色礦山投資機會
　　　　　　　　廣汽續推新車；華潤電力再生能源比重增
　　　　　　　　風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升
　　　　　　　　內地餐飲業穩步復甦；鋰材料價格升勢未止
　　　　　　　　全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）
　　　　　　　　內地鋼材漲價壓力難消；集裝箱新船需求增
　　　　　　　　中國房產資金加速投股市；５Ｇ用戶增長加快
　　　　　　　　進口下降有利豬價企穩；全球光纖光纜需求續增

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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