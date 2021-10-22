《傳聞》中移動回Ａ好事近；光纖產品價格上升

《傳聞》中國移動（００９４１）股價反覆向好，昨日逆市上升。傳聞中國移動返回Ａ股市

場上市好事近，加上５Ｇ客戶增長帶動收入上升，短期股價可看高一線。

另市場消息稱，全球積極建設５Ｇ網絡，帶動光纖光纜產品價格上升，支持長飛光纖

（０６８６９）股價高位徘徊，可在１３元以下低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

