《傳聞》水泥需求不若預期；內地餐飲業放慢擴張步伐

《傳聞》內地限電限產令工程放慢，據聞水泥行業需求不若預期，出現旺季不旺，即使水泥

價格因產量減少而上升，但恐難以長期高企。中國建材（０３３２３）１０﹒８至１１元阻力大

。

內地局部地區發生疫情，不利餐飲業全面復甦，據聞有餐飲集團被逼放慢新店擴張的步伐。

近日九毛九（０９９２２）股價走勢又再轉弱，昨日下跌５﹒５％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

