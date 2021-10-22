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即市新聞

22/10/2021 09:01

《傳聞》油麻地ＣＡＳＡ酒店全幢，外資基金６﹒５億洽至尾聲

　　《傳聞》市場消息指，油麻地全幢物業獲洽購，涉及油麻地４８７至４８９號，現為ＣＡＳ
Ａ酒店，去年業主曾把物業放售，叫價約８億元，而近日項目獲財團積極洽購，出價達６﹒５億
元，預計快將易手。
　　消息稱，該財團為一家外資基金，擬購入後發展共居。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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