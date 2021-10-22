  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2021 12:01

《魚缸博客》阿爺有意加強乳業質素，蒙牛乳業回至４５蚊可撈

　　《魚缸博客》博客今日同大家睇吓乳業股龍頭蒙牛乳業（０２３１９）。
　　蒙牛生產架構裡面，液體奶係最主要部分，市場份額位居市場第一，並連續十年入選荷蘭合
作銀行的「全球乳業２０強」榜單。仲有，蒙牛產品全網銷售額連續幾年係乳製品行業第一位，
喺阿里全平台當中，更加係第一個乳製品銷售破億元人民幣嘅產品品牌，已經有唔少知名度。
　　公司仲想加大發展規模，喺２０１７年大幅增持同業現代牧業（０１１１７），之後又喺印
尼開廠，拓展東南亞市場。
　　業績嚟講，蒙牛今年中期都算靚仔，純利按年增長１﹒４３倍至２９﹒４７億元人民幣，每
股盈利０﹒７４８元。期內收入按年增長２２﹒３％至４５９﹒０５億元人民幣，液態奶業務收
入按年增長２１﹒１％至３９４﹒４８億元人民幣。雖然整體毛利率比舊年同期跌０﹒８個百分
點至３８﹒２％，但係蒙牛管理層認為，喺產品同類別組合改進推動之下，料毛利率仍有改進空
間。
　　更加重要嘅係，內地市場監管總局組織起草「嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則（２０２１
版、徵求意見稿）」﹐提到會嚴格規範企業生產嬰兒奶粉要求。毒奶事件發生之後，對乳業打擊
唔細，而家阿爺想執返正乳業嘅質素，對於蒙牛呢類行業龍頭應該有利。大行花旗將蒙牛列為下
半年頭三隻買入股份之一，而本身有一定市佔率同盈利，加上產業不斷擴展，博客覺得蒙牛都要
留意下。
　　技術面去睇，蒙牛早幾日喺４５﹒１銀低位彈一彈，之後就回軟返少少。睇返日綫圖，股價
喺二百五十天綫大約４３銀有支持，但跌到落呢個位有難度，所以建議約４５水平可以撈一撈，
升穿５０銀高位都會回一回，去到呢啲價位就建議走啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/10/2021
Tesla績優利潤毛利創新高　汽車股造好比亞迪飆半成
開市Good Morning22/10/2021
溫鋼城：恒指50天線有支持　龍頭科技股趁回調吸納
財經熱話21/10/2021
陳茂波：正研究容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進行的可能
中國故事21/10/2021
《神州經脈》監管料不良資產反彈壓力大　滬指微升外資流入過百億
財經熱話21/10/2021
金沙季績符預期　惟新博彩法及通關無期續困擾濠賭股
財經熱話21/10/2021
【內房股落鑊】懶理恒大賣產告吹逆市飆升　專家籲吼三大內房股！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金