《魚缸博客》阿爺有意加強乳業質素，蒙牛乳業回至４５蚊可撈

《魚缸博客》博客今日同大家睇吓乳業股龍頭蒙牛乳業（０２３１９）。

蒙牛生產架構裡面，液體奶係最主要部分，市場份額位居市場第一，並連續十年入選荷蘭合

作銀行的「全球乳業２０強」榜單。仲有，蒙牛產品全網銷售額連續幾年係乳製品行業第一位，

喺阿里全平台當中，更加係第一個乳製品銷售破億元人民幣嘅產品品牌，已經有唔少知名度。

公司仲想加大發展規模，喺２０１７年大幅增持同業現代牧業（０１１１７），之後又喺印

尼開廠，拓展東南亞市場。

業績嚟講，蒙牛今年中期都算靚仔，純利按年增長１﹒４３倍至２９﹒４７億元人民幣，每

股盈利０﹒７４８元。期內收入按年增長２２﹒３％至４５９﹒０５億元人民幣，液態奶業務收

入按年增長２１﹒１％至３９４﹒４８億元人民幣。雖然整體毛利率比舊年同期跌０﹒８個百分

點至３８﹒２％，但係蒙牛管理層認為，喺產品同類別組合改進推動之下，料毛利率仍有改進空

間。

更加重要嘅係，內地市場監管總局組織起草「嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則（２０２１

版、徵求意見稿）」﹐提到會嚴格規範企業生產嬰兒奶粉要求。毒奶事件發生之後，對乳業打擊

唔細，而家阿爺想執返正乳業嘅質素，對於蒙牛呢類行業龍頭應該有利。大行花旗將蒙牛列為下

半年頭三隻買入股份之一，而本身有一定市佔率同盈利，加上產業不斷擴展，博客覺得蒙牛都要

留意下。

技術面去睇，蒙牛早幾日喺４５﹒１銀低位彈一彈，之後就回軟返少少。睇返日綫圖，股價

喺二百五十天綫大約４３銀有支持，但跌到落呢個位有難度，所以建議約４５水平可以撈一撈，

升穿５０銀高位都會回一回，去到呢啲價位就建議走啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

