《傳聞共賞》比亞迪（０１２１１）接新訂單；內地加力油氣探勘

《傳聞共賞》 比亞迪（０１２１１）接新訂單；港股空倉回補近尾聲

內地加力油氣探勘；快手（０１０２４）活躍用戶續增



《昔日傳聞》 油麻地ＣＡＳＡ酒店全幢，外資基金６﹒５億洽至尾聲

中移動回Ａ好事近；光纖產品價格上升

水泥需求不若預期；內地餐飲業放慢擴張步伐

大劉甘比放售山頂豪宅，呎價近１４萬挑戰新高

恒大汽車（００７０８）擬引戰投，未有進展

ＬＮＧ運輸船舶需求增；歐美基金續加倉Ａ股

ＬＮＧ儲存運輸裝備銷售升；內地家電新一輪漲價

上海石化布局新材料；京東力爭市場份額

內地煤炭產能增加；資金轉炒白銀

恒大（０３３３３）成功轉售恒大．睿峰，合夥股東接餘貨

波司登單價續升；中國食品拓高端咖啡產品

東方電氣發電裝備產量增；基金低吸資源股對沖通脹

審批需時較預期長，圓幣錢包年內獲發牌料無望

海上風電陸續招標；券商加緊備戰北交所

車企產銷將增加；汽車玻璃需求續增

金融機構重新部署，中資趁平租國金２期

水泥庫存降價格續升；江銅物色礦山投資機會

廣汽續推新車；華潤電力再生能源比重增

風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升

內地餐飲業穩步復甦；鋰材料價格升勢未止

全球鋁材供求失衡加劇；基金大舉減倉聯想（００９９２）

內地鋼材漲價壓力難消；集裝箱新船需求增

中國房產資金加速投股市；５Ｇ用戶增長加快

進口下降有利豬價企穩；全球光纖光纜需求續增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

