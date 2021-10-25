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25/10/2021 09:01

《傳聞》比亞迪（０１２１１）接新訂單；港股空倉回補近尾聲

　　《傳聞》比亞迪（０１２１１）上周五（２２日）創出歷史新高。傳聞比亞迪接到新能源車
與電池新訂單，刺激股價持續走高，上破３００元大關將指日可待。
　　美長息升不停，傳聞淡友補回空倉接近尾聲，港股反彈隨時告一段落，近月走強的匯控
（００００５），料在４８至５０元阻力不輕。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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