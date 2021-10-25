《傳聞》內地加力油氣探勘；快手（０１０２４）活躍用戶續增

《傳聞》市場消息稱，為保障能源供應安全，內地將加大油氣探勘力度，有利中石化油服

（０１０３３）業務發展。中石化油服可在０﹒７６至０﹒７８元作投機性買入，止蝕位為０﹒

７元。

內地加強互聯網監管之下，據聞快手（０１０２４）月活躍用戶繼續保持雙位數增長，支持

股價重上１００元水平，上周五上升５﹒５５元，預期在１１０元阻力不輕，需要消化蟹貨。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

