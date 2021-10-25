《傳聞》晶泰科技美上市計劃有阻滯，研改來港掛牌可行性

《傳聞》騰訊（００７００）、軟銀等有份投資的人工智能（ＡＩ）藥物研發公司晶泰科技

（ＸｔａｌＰｉ）早前傳以保密方式申請在美國上市。市場消息指，美國監管機構關注晶泰科技

的業務涉及醫療敏感數據，導致其上市計畫陷入停滯。該公司已與上市顧問研究，探討改為赴港

掛牌的可行性，以作為替代方案。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

