《傳聞》晶泰科技美上市計劃有阻滯，研改來港掛牌可行性

《傳聞》騰訊（００７００）、軟銀等有份投資的人工智能（ＡＩ）藥物研發公司晶泰科技
（ＸｔａｌＰｉ）早前傳以保密方式申請在美國上市。市場消息指，美國監管機構關注晶泰科技
的業務涉及醫療敏感數據，導致其上市計畫陷入停滯。該公司已與上市顧問研究，探討改為赴港
掛牌的可行性，以作為替代方案。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|中國故事22/10/2021
《神州經脈》傳中美元首視像會下月舉行 滬指悶跌外資連四日流入
|財經熱話22/10/2021
《股市一周》憧憬監管陰霾消散 科技股全周領升近800點
|財經熱話22/10/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》中煙擬購母公司巴西煙葉業務 落實後或再展升浪
|財經熱話22/10/2021
華為中芯獲豁免可購美技術 中芯收市飆近半成
|專訪22/10/2021
【洪灝專訪】中國周期處底部 投資非重板塊 「看不明」才有機會（有片）
|財經熱話22/10/2021
【弱勢未改】內需股積弱但有得炒！專家教你捕捉潤啤、蒙牛圖利機會
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰