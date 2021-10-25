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即市新聞

25/10/2021 09:02

《傳聞》晶泰科技美上市計劃有阻滯，研改來港掛牌可行性

　　《傳聞》騰訊（００７００）、軟銀等有份投資的人工智能（ＡＩ）藥物研發公司晶泰科技
（ＸｔａｌＰｉ）早前傳以保密方式申請在美國上市。市場消息指，美國監管機構關注晶泰科技
的業務涉及醫療敏感數據，導致其上市計畫陷入停滯。該公司已與上市顧問研究，探討改為赴港
掛牌的可行性，以作為替代方案。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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