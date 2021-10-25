《魚缸博客》中集安瑞科估值合理且增長持續，現價可吼入！

《魚缸博客》國際能源價格供不應求，隨著北半球即將進入冬季，估計國際能源價格持續於

高位徘徊，估計繼續有利相關管產業鏈嘅股份。博客建議大家留意中集安瑞科（０３８９９）。

中集安瑞科主要從事廣泛用於能源、化工及液態食品行業嘅各式各樣運輸、儲存及加工裝備

嘅設計、開發、製造、工程及銷售，並提供有關技術保養服務。

受益於行業需求旺盛以及疫情在全球範圍逐步得到控制，公司宣布今年第三季收益４９﹒

０９億銀人民幣，按年升４１﹒１巴仙；新簽訂單４７﹒１３億銀，按年升３４巴仙。

大和發表研究報告，該公司預期，第四季清潔能源業務收入將按季再上升，主要受液化天然

氣（ＬＮＧ）價格上升導致相關工具短期需求增加。該行將其評級由「優於大市」上調至「買入

」，目標價由１３港銀下調３﹒８５巴仙至１２﹒５港銀。

估值亦合理，預測市盈率約１５倍，過去五年中位數約為１３﹒２倍；市場預測２０２１年

全年多賺逾五成，２０２２年就有逾兩成增長率。八成市場分析員予公司買入╱增持評級，平均

目標價約１２﹒６５銀，有潛在逾三成回報。

公仔圖方面，有築緊圓底嘅勢頭。博客建議現價約９﹒８銀買入，目標價１３銀，但收穿８

﹒９銀走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

