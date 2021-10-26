《傳聞》資金流入中國股票基金；內地居民加大股票投資

《傳聞》市場消息稱，國際資金加速流入中國股票基金，支持上証綜指昨日（２５日）升越

３６００點，走勢呈向上突破。南方Ａ５０（０２８２２）料向上挑戰２０元大關。

隨著金融市場雙向開放，加上房地產市場調控，內地居民正逐步加大股票投資比重，這對內

地券商業務發展甚為有利。１９至１９﹒５元的中信證券（０６０３０）有留意價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

