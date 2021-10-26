《傳聞》新能源車滲透率增長快；紫金海外銅金產量增

《傳聞》市場消息稱，內地新能源車滲透率增長加快，速度比預期，估計數年後達到三成水
平，利好新能源車股如小鵬汽車（０９８６８）走強，昨日（２５日）升５﹒２元，再上市創新
高可期。
紫金礦業（０２８９９）股價高位徘徊，據悉紫金在海外銅金產量持續增加，包括新近投產
的塞爾維亞銅金礦，在１１元附近續可收集。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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