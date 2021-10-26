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即市新聞

26/10/2021 11:59

《魚缸博客》李寧業績靚，大行又唱好，可以炒冬奧概念

　　《魚缸博客》魚缸由１０月以來都升咗好一輪，所以呢幾日都要歇一歇搵緊位突破。博客今
日就同大家睇吓藍籌入面，近排表現唔錯嘅李寧。
　　國家體育總局噚日就喺官方網站發布咗《「十四五」體育發展規劃》，提出嘅目標主要包括
：全民健身水平達到新高度、競技體育實力再上新台階、青少年體育發展進入新階段等等。《規
劃》又闡述咗體育改革發展的主要任務，分別是全民健身、競技體育、青少年體育、體育產業等

　　另外，李寧新鮮出爐嘅第三季業績表現唔錯，多間大行都即刻出報告唱好。其中瑞銀提到李
寧第三季零售銷售按年多超過四成，好過預期，有信心李寧會繼續提升品牌和擴張利潤率。第三
季銷售表現強勁，近期股價回落，瑞銀預計市場對李寧會有積極反應，所以將目標價由１０９﹒
９元上調至１１２﹒８元，維持「買入」評級。
　　體育行業近來都係國家重點推動嘅行業之一，但係早輪體品股炒高唔少，所以９月至１０月
初都回吐唔少。不過嚟緊冬奧，相信體品股現處較低水平都可以借勢上返高位。線圖方面，李寧
十天線啱啱突破咗廿天線，但係今日都升得比較急，北水券商方面今日都係被動淨沽比較多，預
期北水之後或者會再入返貨，博客建議９１至９３銀可以吼入，目標上睇１００銀，連續收穿
８７銀就要快啲跑走！


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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