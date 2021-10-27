《傳聞共賞》長實山頂屋地約７億易手；微創機器人擬上限定價

《傳聞共賞》 長實（０１１１３）山頂甘道屋地傳約７億元易手

微創機器人（０２２５２）擬上限４３﹒２元定價

中移動（０９４１）最快年底回Ａ；農夫山泉拓礦泉水市場

內地方便麵有提價壓力；匯控（００００５）成為托市工具



《昔日傳聞》 新能源車滲透率增長快；紫金海外銅金產量增

資金流入中國股票基金；內地居民加大股票投資

晶泰科技美上市計劃有阻滯，研改來港掛牌可行性

比亞迪（０１２１１）接新訂單；港股空倉回補近尾聲

內地加力油氣探勘；快手（０１０２４）活躍用戶續增

油麻地ＣＡＳＡ酒店全幢，外資基金６﹒５億洽至尾聲

中移動回Ａ好事近；光纖產品價格上升

水泥需求不若預期；內地餐飲業放慢擴張步伐

大劉甘比放售山頂豪宅，呎價近１４萬挑戰新高

恒大汽車（００７０８）擬引戰投，未有進展

ＬＮＧ運輸船舶需求增；歐美基金續加倉Ａ股

ＬＮＧ儲存運輸裝備銷售升；內地家電新一輪漲價

上海石化布局新材料；京東力爭市場份額

內地煤炭產能增加；資金轉炒白銀

恒大（０３３３３）成功轉售恒大．睿峰，合夥股東接餘貨

波司登單價續升；中國食品拓高端咖啡產品

東方電氣發電裝備產量增；基金低吸資源股對沖通脹

審批需時較預期長，圓幣錢包年內獲發牌料無望

海上風電陸續招標；券商加緊備戰北交所

車企產銷將增加；汽車玻璃需求續增

金融機構重新部署，中資趁平租國金２期

水泥庫存降價格續升；江銅物色礦山投資機會

廣汽續推新車；華潤電力再生能源比重增

風電裝機訂單續增；中資電訊股ＡＲＰＵ企穩回升

內地餐飲業穩步復甦；鋰材料價格升勢未止



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

