  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/10/2021 09:01

《傳聞》中移動（０９４１）最快年底回Ａ；農夫山泉拓礦泉水市場

　　《傳聞》中移動（００９４１）昨日（２６日）逆市上升０﹒１５元，以４９﹒１５元收市
。市傳中移動最快下月獲批回Ａ，年底前在上交所掛牌，短期中移動股價續向好，有望上破５０
元阻力。
　　農夫山泉（０９６３３）股價有回穩跡象。據悉農夫山力拓礦泉水市場，有助發掘業務新增
長點，惟在４０元以上有一定阻力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞26/10/2021
【新冠肺炎】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組　冀中央更快通關
中國故事26/10/2021
《神州經脈》中美對話未見實質進展　監管擬設煤炭基準價　滬指跌
財經熱話26/10/2021
港華燃氣配股拓智慧能源　趁消息出貨兼大行唱淡股價轉跌
中國故事26/10/2021
圖解質押羅生門：民企存款遭疑似國企質押　渤海銀行重大合規風險
財經熱話26/10/2021
【電池加價】比亞迪轉錄資金淨賣出主板第二大　績前跟隊沽貨？
財經熱話26/10/2021
【冬日暖意】頤海具外食與家廚概念 冬天需求火辣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金