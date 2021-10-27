《傳聞》中移動（０９４１）最快年底回Ａ；農夫山泉拓礦泉水市場

《傳聞》中移動（００９４１）昨日（２６日）逆市上升０﹒１５元，以４９﹒１５元收市

。市傳中移動最快下月獲批回Ａ，年底前在上交所掛牌，短期中移動股價續向好，有望上破５０

元阻力。

農夫山泉（０９６３３）股價有回穩跡象。據悉農夫山力拓礦泉水市場，有助發掘業務新增

長點，惟在４０元以上有一定阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

