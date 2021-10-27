《傳聞》內地方便麵有提價壓力；匯控（００００５）成為托市工具

《傳聞》為了應對原材料價格上升，據悉內地方便麵有提價壓力，生產商才能維持毛利率。
康師傅（００３２２）１３﹒８至１４﹒２元支持力強。
即月期指明日（２８日）結算，據聞匯控（００００５）股價連日呈強，除了業績因素之外
，亦與期指大戶利用匯控作為托市工具有關。當心期指結算後，匯控股價出現超買回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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