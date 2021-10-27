《傳聞》微創機器人（０２２５２）擬上限４３﹒２元定價

《傳聞》微創機器人（０２２５２）昨日（２６日）截止招股，市場消息指，公司將以招股

價上限４３﹒２元定價，集資近１５﹒６４億元。該股最終錄得１２７﹒６億元孖展認購，超購

逾８０倍。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

