《魚缸博客》高偉電子估值便宜又獲大行唱好，調整落十天線吼入！

《魚缸博客》博客今日同大家推介高偉電子（０１４１５）。

首先，博客留意到工業股整體板塊已經無咁悲觀，好似服裝股、汽車股、光伏股、手機股都

已從低位回升唔少，某程度反映市場對限電陰霾已經消化，甚至見到市底其實又唔太差。

另外，最新花旗都出左份報告唱好公司，話同管理層討論過仲進行行業調查，認為公司在前

鏡頭模組嘅領導地位，應可受惠蘋果公司明年嘅新一輪升級周期，重申集團股份「買入」評級，

目標價由７銀升至９銀，明年及２０２３年盈利預測調升４％至６％，並展開９０日正面催化劑

觀察。

仲有幾多消息我地散戶就唔知道啦，不過從走勢去望，已經唔聲唔聲炒翻上高位，走勢遠勝

同業好似舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）、丘鈦（０１４７８）等等。根據經濟通報

價機ＨＶ２數據，近５日大戶主動買沽比率為１００：０；截至今日上午亦連續錄得４日嘅資金

淨流入，反映好友已經全面進攻。

望埋ＣＣＡＳＳ，頭十位券商持倉持續集中，市場參與者亦繼續減少，博客覺得呢個位利好

後市訊號之一，大家可以留意。

估值方面亦相當合理，預測市盈率僅９倍鬆Ｄ。博客建議大家落翻去十天線（約５﹒４銀）

再買過，目標７銀，但收穿４﹒５銀走佬！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

