《傳聞》電解鋁產能增加有限；內地家電股毛利受壓

《傳聞》面對鋁材供不應求，據悉內地電解鋁、氧化鋁產能增加有限，加上來自新能源車與
光伏用鋁需求上升，預期鋁價在高位徘徊。中國鋁業（０２６００）昨日跌７﹒２％，可在４﹒
８元至５元水平低吸。
市場消息稱，鋼鐵、鋁材等價格上升，可能令家電股毛利受壓，提價未必可完全抵銷生產成
本上升。海爾智家（０６６９０）昨日力守２８元大關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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