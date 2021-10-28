  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/10/2021 09:01

《傳聞》電解鋁產能增加有限；內地家電股毛利受壓

　　《傳聞》面對鋁材供不應求，據悉內地電解鋁、氧化鋁產能增加有限，加上來自新能源車與
光伏用鋁需求上升，預期鋁價在高位徘徊。中國鋁業（０２６００）昨日跌７﹒２％，可在４﹒
８元至５元水平低吸。
　　市場消息稱，鋼鐵、鋁材等價格上升，可能令家電股毛利受壓，提價未必可完全抵銷生產成
本上升。海爾智家（０６６９０）昨日力守２８元大關。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning28/10/2021
林家亨料港股將溫和調整　李寧要盡早沽！
中國故事27/10/2021
《神州經脈》中美爭拗台灣問題　工業企業利潤增速加快　滬指續跌
財經熱話27/10/2021
《古臣雙周記－古臣》縮減買債周期應買舊經濟 中集安瑞科要吼實
財經熱話27/10/2021
阿里:可持續生態建設為今年雙11核心，將發1億人幣綠色購物券
財經熱話27/10/2021
《３８８放榜》港交所季度盈利跌　花旗踩多腳　高盛仍然牛
中國故事27/10/2021
2021胡潤百富榜：中國首富大洗牌鍾睒睒問鼎　雙馬跌出前三
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金