《傳聞》快手（０１０２４）加力國際化；雙１１預售反應佳利電商

《傳聞》快手（０１０２４）股價企穩於１００元以上，據聞快手加力國際化，整合海外業

務，有利Ｋｗａｉ－快手國際版的發展，助力遊戲、電商用戶增長。

市場消息稱，多個電商平台的雙１１預售反應比去年為佳，對電商股如京東集團

（０９６１８）股價有一定支持作用，昨日下跌３﹒９％，３００元附近可低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

