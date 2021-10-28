《傳聞》百富環球（３２７）被指涉參與網絡攻擊，遭ＦＢＩ搜設施

《傳聞》市場消息指，百富環球（００３２７）被指涉嫌參與網絡攻擊，遭美國ＦＢＩ突擊

搜查。消息指，ＦＢＩ和國土安全部特工突襲百富環球在佛羅里達的辦事處，指系統涉嫌參與對

美國和歐盟的網絡攻擊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

