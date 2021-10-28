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即市新聞

28/10/2021 12:04

《魚缸博客》油價今年內有支持，中石油（８５７）不妨炒波幅

　　《魚缸博客》魚缸呢兩日都有少少回塘，博客今日同大家望望不妨小注短炒的油股中石油
（００８５７）。
　　油股呢排都比較為弱，雖然油價持續維持８０銀美金以上，更不時創多年高位，但係油股表
現都未有跟足油價，升無一齊升，跌就一齊跌。
　　但睇睇中石油，近幾日捱沽唔少，ＲＳＩ１４回落到４７，ＲＳＩ９更加跌到３４左右，稍
為出現超賣，預計之後或會有買盤回歸。成交額方面，近兩日股價下跌的成交額都較上星期下跌
時為少，現價水平比較有支持。
　　另外，中石油周線圖上今年經歷的兩輪跌浪中，都無出現多過兩星期跌穿二十周線水平，現
時二十周線水平大約３﹒４６銀，相信呢個位置亦有一定支持。
　　而油價方面，隔晚油價因為原油庫存大幅回調而跌超過２％，油股今日都跟隨向下。但今晚
美國將會公布第三季ＧＤＰ，此前市場預測ＧＤＰ將大幅放緩至增長２﹒７％左右，但觀乎美國
多間藍籌業績表現造好，美國耐用品訂單跌幅亦少過預期，第三季ＧＤＰ亦有機會勝過預期，短
線有利油價。
　　另外，多間大行連環唱好油價，繼高盛估計油價將會上到９０銀美金，貝萊德ＣＥＯ芬克更
加大膽估計去到１００銀美金，油價預料於今年內繼續有支持。
　　博客建議３﹒５銀水平可以小注吼入，短線上望４銀，連續跌穿３﹒４６銀就要止蝕喇！


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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