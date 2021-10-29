《傳聞》兗煤海外收益強勁；光伏玻璃價格續漲

《傳聞》近日煤股大跌，主要受到內地對煤炭價格實施干預措施，但據聞兗煤
（０１１７１）在海外煤炭業務收益持續表現強勁。
市場消息稱，光伏玻璃價格過去數月上升三成以上，帶動光伏玻璃股強勁反彈，但要留意洛
玻投資光伏電池封裝材料項目，或有資金壓力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|中國故事28/10/2021
《神州經脈》煤價遭暴力壓制能源股瀉 滬指三連跌成交創一月高
|財經熱話28/10/2021
《跌跌不休》平保季度純利跌逾三成 大行紛降目標價
|香港政情28/10/2021
梁君彥：議會重歸理性 立法會成績取得突破
|財經熱話28/10/2021
【強強聯手】澳優獲伊利加持 專家讚買入值博率高 教你揀優質乳業股
|FOCUS28/10/2021
【FOCUS】加息陣營添生力軍 聯儲「計錯數」機率增
|財經熱話28/10/2021
李寧配股抽水逾百億股價急插 林家亨：早沽為妙
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰