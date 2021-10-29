《傳聞》兗煤海外收益強勁；光伏玻璃價格續漲

《傳聞》近日煤股大跌，主要受到內地對煤炭價格實施干預措施，但據聞兗煤

（０１１７１）在海外煤炭業務收益持續表現強勁。

市場消息稱，光伏玻璃價格過去數月上升三成以上，帶動光伏玻璃股強勁反彈，但要留意洛

玻投資光伏電池封裝材料項目，或有資金壓力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

