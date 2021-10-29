《傳聞》基金低吸礦產資源股；復旦微電智能電表增長快

《傳聞》全球通脹來勢洶洶，礦產資源股成為對抗通脹的投資工具之一。據聞基金大戶趁低
增持礦業股，包括紫金礦業（０２８９９）。
上海復旦微電（０１３８５）低位有承接，據悉旗下的安全識別芯片與智能電表芯片業務增
長快，未來可能擴大至智能家居、物聯網等領域。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|中國故事28/10/2021
《神州經脈》煤價遭暴力壓制能源股瀉 滬指三連跌成交創一月高
|財經熱話28/10/2021
《跌跌不休》平保季度純利跌逾三成 大行紛降目標價
|香港政情28/10/2021
梁君彥：議會重歸理性 立法會成績取得突破
|財經熱話28/10/2021
【強強聯手】澳優獲伊利加持 專家讚買入值博率高 教你揀優質乳業股
|FOCUS28/10/2021
【FOCUS】加息陣營添生力軍 聯儲「計錯數」機率增
|財經熱話28/10/2021
李寧配股抽水逾百億股價急插 林家亨：早沽為妙
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰