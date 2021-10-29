《傳聞》基金低吸礦產資源股；復旦微電智能電表增長快

《傳聞》全球通脹來勢洶洶，礦產資源股成為對抗通脹的投資工具之一。據聞基金大戶趁低

增持礦業股，包括紫金礦業（０２８９９）。

上海復旦微電（０１３８５）低位有承接，據悉旗下的安全識別芯片與智能電表芯片業務增

長快，未來可能擴大至智能家居、物聯網等領域。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

