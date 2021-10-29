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即市新聞

29/10/2021 11:59

《魚缸博客》阿爺加大推動新能源，信義能源唔穿４銀仲可揸

　　《魚缸博客》新能源股近期炒起，博客今日同大家睇吓信義能源（０３８６８）。
　　國務院早排印發２０３０年前碳達峰行動方案，目標到２０２５年，非化石能源消費比重達
到兩成左右，單位國內生產總值二氧化碳排放要比２０２０年跌一成八。
　　另外，國家能源局發布《２０２１年能源工作指導意見》，提到２０２１年風電、光伏發電
量佔全社會用電量比重達到一成一左右。從成個發展方向嚟講，信義能源都會受惠得到。
　　集團今年上半年業績表現好，營業額１１﹒１３億元，按年升３０﹒４％；純利６﹒２１億
元，按年升４１﹒９％，而經營活動所得現金淨額增加到２﹒９７億元，財政穩健。另外，集團
今年收購３３０兆瓦太陽能發電場項目，呢啲項目已全面運作，亦幫集團帶嚟唔少盈利。
　　最緊要嘅係，未來會逐步向母公司信義光能（００９６８）同獨立第三方收購，支持未來業
務擴張，而近日亦宣布攞到匯豐批出嘅８億綠色貸款，收購電站及運營。博客預期信義能源嚟緊
喺新能源方面會有更多業務，配合埋國策，前景應該唔錯。
　　日綫圖嚟講，信義能源而家喺二百五十天綫水平有啲反彈，而ＭＡＣＤ熊差距亦逐步收窄，
短期走勢應該唔會太差。４﹒３銀以下可以吸納，阻力位睇返９月初５﹒０６銀嘅高位，跌穿咗
４銀嘅話先離場啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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