《傳聞》供應鏈影響手機出貨；現代牧業續擴充牧場

《傳聞》市場消息稱，全球芯片等供應鏈問題未解，將影響智能手機出貨量比預期少，相關
股份如比亞迪電子（００２８５）股價沽壓沉重，上周五（２９日）急跌１０％，短期調整壓力
未完。
原奶持續高位，據悉內地牧業持續擴充牧場，例如現代牧業（０１１１７）牛存欄量持續增
加。上周五逆市上升３仙，在１﹒４元水平承接力不弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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