《傳聞》中信證券資管業務突出；吉利新車陸續推出

《傳聞》中信證券（０６０３０）上周五（２９日）逆市上升近３％，以１９﹒８２元收市

。據聞中信證券旗下資產管理業務表現突出，增速在５０％以上，成為重要的業務增長引擎。

吉利汽車（００１７５）上周五上升２﹒６％，是少數逆市上升的車股。據聞吉利年底前續

有新車推出，包括中大型ＳＵＶ，有助環比銷量保持增長。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

