《傳聞》博動醫學正籌劃來港上市，年底前遞申請

《傳聞》市場消息指，高瓴資本旗下的高瓴創投及飛利浦有份投資的博動醫學，據悉正籌劃
來港上市，摩根士丹利及中金將出任上市安排行。
據了解，博動醫學計劃在年底前向港交所（００３８８）遞交上市申請，並會是通過第
１８Ａ章申請上市的無收益生科企業。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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