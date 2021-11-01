《傳聞》博動醫學正籌劃來港上市，年底前遞申請

《傳聞》市場消息指，高瓴資本旗下的高瓴創投及飛利浦有份投資的博動醫學，據悉正籌劃

來港上市，摩根士丹利及中金將出任上市安排行。

據了解，博動醫學計劃在年底前向港交所（００３８８）遞交上市申請，並會是通過第

１８Ａ章申請上市的無收益生科企業。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

