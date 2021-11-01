《魚缸博客》保利協鑫可憧憬追同業落後且持續增長，３銀邊吼入！

《魚缸博客》博客今日同大家推介保利協鑫（０３８００）短炒！

首先同大家講兩句公司基本面。公司最厲害就係於２０１９年成功研發顆粒硅技術，有大行

分析話顆粒硅相對棒狀硅技術喺成本上優勢巨大，投資成本便宜過棒狀硅技術三成，生產電耗技

術大減七成，人工仲要慳三成。所以，上述技術令光伏設備發電成本大減，未來好大機會被市場

大範圍使用，業務相當有潛力！

瑞信最新發表報告，話保利協鑫停牌期間，其中多晶矽價格由於供應短缺而上升了約１﹒２

倍，同期同業嘅股價則升約四成，所以瑞信認為保利協鑫股價好落後。該行集團今年至２０２３

年嘅產量年均複合增長率可達１４２巴仙，全球市場佔有率由去年嘅１５巴仙，增至２０２３年

嘅２４巴仙。評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由２﹒２元上調至４元。

另外，公司股價今朝復牌後高開逾七成報３﹒４銀，用常識去理解，如果有大戶想沽貨嘅話

，又會唔會高開到停牌前嘅高位任由散戶食胡咁著數？博客估計可能有一兩個星期消化散戶蟹貨

之後，股價較大機會繼續向上。

博客建議大家可喺３至３﹒２銀吸納，目標價４銀，但收穿２﹒８銀就要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

