《傳聞共賞》中鋁提升電力自給率；時代電氣布局新能源車電驅系統

《傳聞共賞》 中國鋁業提升電力自給率；小鵬汽車加力充電站建設
時代電氣布局新能源車電驅系統；基金加倉金礦股
《昔日傳聞》 博動醫學正籌劃來港上市，年底前遞申請
供應鏈影響手機出貨；現代牧業續擴充牧場
中信證券資管業務突出；吉利新車陸續推出
兗煤海外收益強勁；光伏玻璃價格續漲
基金低吸礦產資源股；復旦微電智能電表增長快
電解鋁產能增加有限；內地家電股毛利受壓
快手（０１０２４）加力國際化；雙１１預售反應佳利電商
長實（０１１１３）山頂甘道屋地傳約７億元易手
微創機器人（０２２５２）擬上限４３﹒２元定價
中移動（０９４１）最快年底回Ａ；農夫山泉拓礦泉水市場
內地方便麵有提價壓力；匯控（００００５）成為托市工具
新能源車滲透率增長快；紫金海外銅金產量增
資金流入中國股票基金；內地居民加大股票投資
晶泰科技美上市計劃有阻滯，研改來港掛牌可行性
比亞迪（０１２１１）接新訂單；港股空倉回補近尾聲
內地加力油氣探勘；快手（０１０２４）活躍用戶續增
油麻地ＣＡＳＡ酒店全幢，外資基金６﹒５億洽至尾聲
中移動回Ａ好事近；光纖產品價格上升
水泥需求不若預期；內地餐飲業放慢擴張步伐
大劉甘比放售山頂豪宅，呎價近１４萬挑戰新高
恒大汽車（００７０８）擬引戰投，未有進展
ＬＮＧ運輸船舶需求增；歐美基金續加倉Ａ股
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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