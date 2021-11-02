《傳聞》中國鋁業提升電力自給率；小鵬汽車加力充電站建設

《傳聞》中國鋁業（０２６００）股價昨日（１日）回落至４﹒５元水平。據悉中國鋁業將

進一步提升電力自給率，有助減省成本，提升市場競爭力，現水平料有承接力。

小鵬汽車（０９８６８）昨日逆市上升。據聞小鵬汽車積極加大建設充電站的力度，有助於

電動車銷售增長，短期股價續呈強勢。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

