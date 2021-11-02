《傳聞》中國鋁業提升電力自給率；小鵬汽車加力充電站建設

《傳聞》中國鋁業（０２６００）股價昨日（１日）回落至４﹒５元水平。據悉中國鋁業將
進一步提升電力自給率，有助減省成本，提升市場競爭力，現水平料有承接力。
小鵬汽車（０９８６８）昨日逆市上升。據聞小鵬汽車積極加大建設充電站的力度，有助於
電動車銷售增長，短期股價續呈強勢。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事01/11/2021
《神州經脈》財新製造業PMI重返擴張 人行大額收水滬指微跌
|財經熱話01/11/2021
天貓香港參加天貓雙11全球狂歡季 夥本地社福機構開展公益活動
|財經熱話01/11/2021
奈雪的茶發盈警跌近一成 內地餐飲股憂監管同下挫
|財經熱話01/11/2021
【復牌爆升】保利協鑫曾飆逾八成、成交冠主板 專家籲套現保平安
|財經熱話01/11/2021
吉利發新股增持極氪 大行唱好仍跌近半成
|專訪01/11/2021
【專訪】陶冬：美債收益線亮起加息訊號 美聯儲猝不及防
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰