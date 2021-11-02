《傳聞》時代電氣布局新能源車電驅系統；基金加倉金礦股

《傳聞》近日時代電氣（０３８９８）走勢呈現好轉，昨日（１日）逆市上升１４﹒７％，

呈現向上突破走勢。據悉時代電氣積極布局新能源車電驅系統，可成為業務新增長點。

通脹升溫，加劇世界經濟下行風險，加上環球地緣政治不穩，據悉第四季基金開始加倉表現

落後的金礦股。山東黃金（０１７８７）１４元以下承接力不俗。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

