《魚缸博客》雙１１熱賣勝舊年，京東健康穩陣可短炒波幅

《魚缸博客》受同胞熱烈參爆買雙１１，死氣沉沉嘅魚缸今日都攪起返，雖然高開低走，不

過有得升都好過繼續跌！博客今日就睇吓雙１１概念嘅京東健康（６６１８）。

雙１１開鑼，最新公布嘅銷售數據顯示，由１０月３１日晚８點開始４個鐘頭內，京東累計

賣出商品超過１﹒９億件。數據顯示，一開場頭２０分鐘，京東直播帶貨就超過舊年１１月１日

全日。分品類來睇，京東家電整體一個鐘成交額就超過舊年開售首日全日；京東美妝４個鐘成交

額超過舊金年開售首日全日。買得咁勁，博客估計有可能近排內地疲情反覆，令到好多人都情願

網購有關。

另外大行中金就話衛健委發布互聯網診療監管細則徵求意見稿之後，行業入面唔規範嘅線上

問診行為有望短期內解決。未來客群將會更加集中，幫襯具備完善合規監管體系同診療購藥流程

嘅行業龍頭，所以就睇好京東健康等等嘅互聯網醫療股。

價位方面，京東健康９月至１０月以來，喺魚缸反覆波動期間都比較硬淨，亦都無阿媽京東

集團（９６１８）咁波動，防守性高啲。現價水平都已經係低位，所以博客建議６８銀以上可以

吼入，短炒目標睇波幅頂７９至８０銀水平，跌穿６７銀就要走先！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

