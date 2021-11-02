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即市新聞

02/11/2021 11:59

《魚缸博客》雙１１熱賣勝舊年，京東健康穩陣可短炒波幅

　　《魚缸博客》受同胞熱烈參爆買雙１１，死氣沉沉嘅魚缸今日都攪起返，雖然高開低走，不
過有得升都好過繼續跌！博客今日就睇吓雙１１概念嘅京東健康（６６１８）。
　　雙１１開鑼，最新公布嘅銷售數據顯示，由１０月３１日晚８點開始４個鐘頭內，京東累計
賣出商品超過１﹒９億件。數據顯示，一開場頭２０分鐘，京東直播帶貨就超過舊年１１月１日
全日。分品類來睇，京東家電整體一個鐘成交額就超過舊年開售首日全日；京東美妝４個鐘成交
額超過舊金年開售首日全日。買得咁勁，博客估計有可能近排內地疲情反覆，令到好多人都情願
網購有關。
　　另外大行中金就話衛健委發布互聯網診療監管細則徵求意見稿之後，行業入面唔規範嘅線上
問診行為有望短期內解決。未來客群將會更加集中，幫襯具備完善合規監管體系同診療購藥流程
嘅行業龍頭，所以就睇好京東健康等等嘅互聯網醫療股。
　　價位方面，京東健康９月至１０月以來，喺魚缸反覆波動期間都比較硬淨，亦都無阿媽京東
集團（９６１８）咁波動，防守性高啲。現價水平都已經係低位，所以博客建議６８銀以上可以
吼入，短炒目標睇波幅頂７９至８０銀水平，跌穿６７銀就要走先！


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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