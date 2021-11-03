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即市新聞

03/11/2021 09:00

《傳聞共賞》蘋果頭戴裝置或明年推出，優矩互動擬下限區間定價


《傳聞共賞》　　蘋果頭戴裝置或明年推出，和碩奪獨家代工定單
　　　　　　　　優矩互動（０１９４８）擬下限區間定價

《昔日傳聞》　　中國鋁業提升電力自給率；小鵬汽車加力充電站建設
　　　　　　　　時代電氣布局新能源車電驅系統；基金加倉金礦股
　　　　　　　　博動醫學正籌劃來港上市，年底前遞申請
　　　　　　　　供應鏈影響手機出貨；現代牧業續擴充牧場
　　　　　　　　中信證券資管業務突出；吉利新車陸續推出
　　　　　　　　兗煤海外收益強勁；光伏玻璃價格續漲
　　　　　　　　基金低吸礦產資源股；復旦微電智能電表增長快
　　　　　　　　電解鋁產能增加有限；內地家電股毛利受壓
　　　　　　　　快手（０１０２４）加力國際化；雙１１預售反應佳利電商
　　　　　　　　長實（０１１１３）山頂甘道屋地傳約７億元易手
　　　　　　　　微創機器人（０２２５２）擬上限４３﹒２元定價
　　　　　　　　中移動（０９４１）最快年底回Ａ；農夫山泉拓礦泉水市場
　　　　　　　　內地方便麵有提價壓力；匯控（００００５）成為托市工具
　　　　　　　　新能源車滲透率增長快；紫金海外銅金產量增
　　　　　　　　資金流入中國股票基金；內地居民加大股票投資
　　　　　　　　晶泰科技美上市計劃有阻滯，研改來港掛牌可行性
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）接新訂單；港股空倉回補近尾聲
　　　　　　　　內地加力油氣探勘；快手（０１０２４）活躍用戶續增
　　　　　　　　油麻地ＣＡＳＡ酒店全幢，外資基金６﹒５億洽至尾聲
　　　　　　　　中移動回Ａ好事近；光纖產品價格上升
　　　　　　　　水泥需求不若預期；內地餐飲業放慢擴張步伐
　　　　　　　　大劉甘比放售山頂豪宅，呎價近１４萬挑戰新高
　　　　　　　　恒大汽車（００７０８）擬引戰投，未有進展
　　　　　　　　ＬＮＧ運輸船舶需求增；歐美基金續加倉Ａ股

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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