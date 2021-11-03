《傳聞》內地食品醞釀漲價；基金增持港鐵（０００６６）

《傳聞》市場消息稱，小麥等農產品價格上升至近１０年高，糧油食品成本大漲，正醞釀加

價。康師傅（００３２２）昨日（２日）逆市上升２﹒９％。

政府大舉拓展新界北鐵路網，為港鐵（０００６６）帶來新機遇，包括鐵路站上蓋物業發展

，據悉基金持續增持港鐵，股價在４０至４２元有不俗支持力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

