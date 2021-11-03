《傳聞》鋼鐵產量下降；金風科技（０２２０８）風機訂單增

《傳聞》市場消息稱，近月內地鋼鐵產量下降，主要是受累限產限電，對鋼鐵行業收入可能

有影響。馬鋼（００３２３）股價昨日（２日）回落下跌５％，已回落至今年３月低位，沽壓不

輕。

金風科技（０２２０８）股價呈現大強勢，昨日逆市上升２﹒２％。據悉金風科技風力發電

裝機訂單持續增長，支持股價向好，惟短期累積升幅大，獲利回吐壓力不輕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

