《傳聞》鋼鐵產量下降；金風科技（０２２０８）風機訂單增

《傳聞》市場消息稱，近月內地鋼鐵產量下降，主要是受累限產限電，對鋼鐵行業收入可能
有影響。馬鋼（００３２３）股價昨日（２日）回落下跌５％，已回落至今年３月低位，沽壓不
輕。
金風科技（０２２０８）股價呈現大強勢，昨日逆市上升２﹒２％。據悉金風科技風力發電
裝機訂單持續增長，支持股價向好，惟短期累積升幅大，獲利回吐壓力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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