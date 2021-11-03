《傳聞》蘋果頭戴裝置或明年推出，和碩奪獨家代工定單

《傳聞》市場消息指，蘋果公司頭戴裝置可能明年推出，這款裝置將同時兼具ＡＲ和ＶＲ功

能，而且定價料相當昂貴，料成蘋果歷來最貴的穿戴裝置。消息指，這款頭戴裝置由和碩獨家拿

下代工訂單。

消息未提這款頭戴裝置的可能售價，但據悉是昂貴的（ｐｒｉｃｅｙ），而且料高於競爭同

業的裝置。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

