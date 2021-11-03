《傳聞》優矩互動（０１９４８）擬下限區間定價

《傳聞》市場消息指，優矩互動（０１９４８）擬以下限６﹒７元區間定價，集資約８億元

，公司將於下周一（８日）掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

