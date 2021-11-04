《傳聞共賞》中金資產管理增長快，譚仔加速布局海外市場

《傳聞共賞》 中金（０３９０８）資產管理增長快；基建帶動水泥需求

譚仔加速布局海外市場；中芯續擴產搶市場份額



《昔日傳聞》 中國鋁業提升電力自給率；小鵬汽車加力充電站建設

蘋果頭戴裝置或明年推出，和碩奪獨家代工定單

優矩互動（０１９４８）擬下限區間定價

內地食品醞釀漲價；基金增持港鐵（０００６６）

鋼鐵產量下降；金風科技（０２２０８）風機訂單增

時代電氣布局新能源車電驅系統；基金加倉金礦股

博動醫學正籌劃來港上市，年底前遞申請

供應鏈影響手機出貨；現代牧業續擴充牧場

中信證券資管業務突出；吉利新車陸續推出

兗煤海外收益強勁；光伏玻璃價格續漲

基金低吸礦產資源股；復旦微電智能電表增長快

電解鋁產能增加有限；內地家電股毛利受壓

快手（０１０２４）加力國際化；雙１１預售反應佳利電商

長實（０１１１３）山頂甘道屋地傳約７億元易手

微創機器人（０２２５２）擬上限４３﹒２元定價

中移動（０９４１）最快年底回Ａ；農夫山泉拓礦泉水市場

內地方便麵有提價壓力；匯控（００００５）成為托市工具

新能源車滲透率增長快；紫金海外銅金產量增

資金流入中國股票基金；內地居民加大股票投資

晶泰科技美上市計劃有阻滯，研改來港掛牌可行性

比亞迪（０１２１１）接新訂單；港股空倉回補近尾聲



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

