《傳聞》中金（０３９０８）資產管理增長快；基建帶動水泥需求

《傳聞》受到Ａ股與港股連日下跌影響，中金公司回落至１８元水平。據聞中金公司

（０３９０８）資產管理表現突出，按年增長七成以上，成為重要增長引擎，１８元水平可低吸

。

市場消息稱，內地基建項目上馬，帶動水泥新一波需求，加上燃媒供應增加，限電逐步紓解

，有助水泥股跌勢喘定回穩。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

