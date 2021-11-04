《傳聞》譚仔加速布局海外市場；中芯續擴產搶市場份額

《傳聞》譚仔國際（０２２１７）昨日（３日）創上市新高，上升１６％。據聞譚仔加速布

局海外市場，包括日本等市場，拓展新增點，吸引資金追入。

中芯國際（００９８１）昨日逆市上升３﹒６％，有向上突破跡象。據悉中芯國際將繼續擴

產，搶佔更多市場份額，有望打入全球芯片代工三強位置。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

