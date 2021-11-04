《傳聞》莊士旗下紅磡酒店，獲基金出價１６億洽購

《傳聞》市場消息指，紅磡全幢酒店獲基金出價１６億元洽購。涉及物業為莊士機構國際

（００３６７）旗下逸酒店，位於紅磡蕪湖街８３號，物業前身為莊士紅磡廣場，屬商廈用途，

於１９９６年落成，業主近年把物業改裝成酒店，於２０１５年正式啟用。

消息指，近日有財團出價洽購，出價約１６億元，呎價約１﹒３萬元，而每房價值約４１２

萬元。



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