《傳聞》眼科企業極目生物擬明年來港上市，初步擬集資最多２３億

《傳聞》市場消息指，中國眼科企業極目生物（Ａｒｃｔｉｃ Ｖｉｓｉｏｎ）目前正在與

投行接觸，考慮明年來港上市，初步計劃集資２億至３億美元（折合約１５﹒６億至２３﹒４億

港元）。

據資料，極目生物背後的股東包括新世界集團（０００１７）執行副主席兼行政總裁鄭志剛

，以及香港南豐集團、晨興創投、正心谷資本等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

